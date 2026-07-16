Il plauso di Orgoglio Nisseno/Grande Sicilia sulle nuove nomine di Forza Italia nel Nisseno: “Rafforzano il centrodestra e rappresentano un’opportunità per il territorio”

L’Assessore Salvatore Licata e i consiglieri comunali Vincenzo Cancelleri e Luigi Bellavia, a nome del gruppo Orgoglio Nisseno/Grande Sicilia, esprimono soddisfazione per le nomine ai vertici provinciali di Forza Italia, formulando i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi organismi dirigenti. «Desideriamo rivolgere un sincero augurio al Presidente del Libero Consorzio Comunale e Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, nominato alla guida dell’Assemblea Politica Provinciale di Forza Italia, e all’onorevole Rosetta Cirrone Cipolla, chiamata a presiedere il Direttivo Politico Provinciale. Siamo certi che sapranno svolgere il loro incarico con competenza, equilibrio e spirito di servizio, contribuendo al rafforzamento dell’azione politica sul territorio.»

«In un momento storico in cui i cittadini chiedono risposte concrete e una politica sempre più vicina ai territori, è fondamentale poter contare su una classe dirigente autorevole, capace di dialogare, ascoltare e costruire percorsi condivisi. Siamo convinti che il lavoro di squadra e la collaborazione tra le forze della coalizione siano gli strumenti migliori per affrontare le sfide che attendono la nostra provincia.»

Il gruppo Orgoglio Nisseno/Grande Sicilia sottolinea inoltre come il rafforzamento dell’organizzazione politica rappresenti un valore aggiunto per l’intero territorio. Licata, Cancelleri e Bellavia ribadiscono infine la piena disponibilità a proseguire il lavoro comune all’interno della coalizione di centrodestra.

«Come rappresentanti di Orgoglio Nisseno/Grande Sicilia continueremo a dare il nostro contributo con spirito costruttivo, convinti che il confronto, la collaborazione istituzionale e l’unità d’intenti siano elementi indispensabili per dare risposte efficaci ai cittadini e creare nuove opportunità di crescita e sviluppo per Caltanissetta e per l’intera provincia.»