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Trump e lo scherzo al comizio: “Annuncio la mia candidatura…”

AdnKronos

Trump e lo scherzo al comizio: “Annuncio la mia candidatura…”

Mer, 22/07/2026 - 22:29

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(Adnkronos) – "Sono qui per annunciare la mia candidatura…". Donald Trump 'trolla' tutti. Il presidente degli Stati Uniti apre il comizio di Marietta, in Georgia, con un finto annuncio che lascia supporre una impossibile candidatura per un terzo mandato alla Casa Bianca. La platea viene colta di sorpresa e per un attimo cala il silenzio. "Sto scherzando…", dice il presidente. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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