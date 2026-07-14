Grave incidente stradale nell’Ennese: a perdere la vita una donna di 44 anni

Un grave incidente stradale s’è verificato a Leonforte. Qui ha trovato la morte una donna di 44 anni. Il sinistro è avvenuto lungo la strada che costeggia la zona della Granfonte, nella periferia sud del paese.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, come riporta ViviEnna, la 44enne stava viaggiando da sola quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura. L’auto, una volta uscita dalla carreggiata, è finita in una scarpata finendo contro un muretto.

L’allarme è stato immediato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Enna e della Stazione di Leonforte, i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e l’elisoccorso. Tuttavia, ogni tentativo di strapparla alla morte è risultato vano. I militari dell’Arma hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause.