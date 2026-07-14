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Caltanissetta. Incontro di Health Literacy (Alfabetizzazione sanitaria) sugli antibiotici e sul loro uso

Redazione 1

Caltanissetta. Incontro di Health Literacy (Alfabetizzazione sanitaria) sugli antibiotici e sul loro uso

Mar, 14/07/2026 - 09:25

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CALTANISSETTA. Si è svolto, presso la sala della Parrocchia S. Flavia di Caltanissetta, l’incontro di Health Literacy (alfabetizzazione sanitaria) sul tema “Antibiotici: istruzione per l’uso, quando servono davvero e perché non bisogna abusarne”.

L’incontro,rivolto alla cittadinanza, è stato organizzato dal Dr. Gaetano La Rocca e dalla Dr.ssa Lucia Genco Russo dell’U.O. per l’Educazione e la Promozione della Salute in collaborazione con il Dr. Alfonso Averna, Infettivologo, Presidente del C.I.O. (Comitato Infezioni Ospedaliere) dell’ASP di Caltanissetta.

Il tema affrontato è di grande rilevanza e attualità infatti l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) considera l’antibiotico-resistenza, causata da un uso improprio degli antibiotici, come una delle maggiori minacce globali per la salute pubblica, responsabile di oltre 35000 decessi annui in Europa.

L’antibiotico-resistenza è il fenomeno per cui i batteri diventano capaci di sopravvivere e moltiplicarsi nonostante la presenza di un antibiotico che prima era efficace nel distruggerli o bloccarne la crescita.

In altre parole, non è il nostro organismo a diventare resistente agli antibiotici, ma i batteri stessi.

Questo accade perché questi agenti microbici possono sviluppare mutazioni o acquisire geni di resistenza e pertanto invalidare l’azione degli antibiotici.

Di conseguenza, se tali farmaci sono stati utilizzati in modo inappropriato o eccessivo, possono risultare inefficaci nel trattamento delle infezioni per le quali sarebbero normalmente indicati.

Durante l’incontro, il Dr. Alfonso Averna ha illustrato le principali cause dell’antibiotico-resistenza così riassunte:

– l’uso eccessivo o inappropriato degli antibiotici (ad esempio per infezioni virali come influenza o raffreddore);

– l’interruzione della terapia prima del tempo prescritto;

– l’utilizzo di antibiotici senza prescrizione medica;

– l’impiego eccessivo e inadeguato di antibiotici negli allevamenti.

L’antibiotico-resistenza rappresenta una delle maggiori minacce per la salute pubblica, perché rende più difficili da trattare le infezioni batteriche, aumentando il rischio di complicanze, ricoveri e decessi.

Alla luce di quanto detto, diventa necessario informare la popolazione per promuovere l’adozione di comportamenti che possano favorire l’uso consapevole e corretto di questi farmaci e a tal fine saranno realizzati altri incontri sul territorio.

L’incontro fa parte del programma “A spasso con … sapevolmente” e della “Campagna di sensibilizzazione per la promozione di corretti stili di vita nella popolazione” dell’ASP di Caltanissetta.

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