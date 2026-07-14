Sicilia, Anas: Ponte Corleone, completato il varo dell’ultimo macrocroncio

Anas informa che, nell’ambito degli interventi di ammodernamento del Ponte Corleone, nella mattinata di oggi è stato completato con successo il varo dell’ultimo macroconcio previsto in questa fase dei lavori per la realizzazione del ponte laterale in direzione Catania. Le operazioni si sono svolte regolarmente e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste per il cantiere. Per consentire l’esecuzione delle attività è stata temporaneamente interrotta la circolazione sulla carreggiata di viale della Regione Siciliana interessata dalle operazioni. Anche in questa occasione, grazie all’efficace coordinamento tra il personale di cantiere e la Polizia Municipale, l’interruzione della viabilità è durata soltanto sei minuti, limitando al minimo i disagi per gli utenti della strada.Anas prosegue l’intervento nel rispetto del cronoprogramma dell’opera e continuerà a fornire tempestivi aggiornamenti sull’avanzamento delle attività.