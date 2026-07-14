San Cataldo, la Parrocchia San Domenico Savio e l’invito al Family Grest 2026: “È un’esperienza educativa e comunitaria”

L’estate della Parrocchia San Domenico Savio, continua a regalare occasioni di incontro, divertimento e condivisione con il Family Grest 2026 – “No Santi No Party”, un’iniziativa pensata per coinvolgere famiglie, amici, bambini e ragazzi in un percorso fatto di giochi, sorrisi e valori cristiani. Dopo l’entusiasmo della serata inaugurale del 13 luglio, gli organizzatori lanciano un invito a tutte le famiglie del territorio: c’è ancora la possibilità di iscriversi e partecipare alle prossime serate. Non è necessario essere campioni o avere particolari abilità: ciò che conta è la voglia di stare insieme, condividere un’esperienza di comunità e vivere alcune serate all’insegna della collaborazione e del sano divertimento. Il Family Grest è molto più di una semplice competizione. Come ricorda il regolamento, si tratta di un’esperienza educativa, ricreativa e comunitaria, nella quale entusiasmo, allegria, rispetto reciproco e spirito di squadra rappresentano i valori fondamentali. Le attività si svolgeranno ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 20.30 alle 22.30 (dal 13 al 24luglio 2026) presso la Parrocchia San Domenico Savio di San Cataldo. Possono partecipare famiglie, gruppi di amici e ragazzi dagli 11 anni in su accompagnati dai genitori. L’invito degli animatori, è semplice ma significativo: uscire di casa, vivere la parrocchia come luogo di amicizia e costruire insieme relazioni autentiche, riscoprendo che il divertimento più bello nasce dalla condivisione.Perché, come ricorda il motto dell’iniziativa: “Senza Fede non c’è una vera Gioia.”

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi agli organizzatori del Family Grest 2026 pressola Parrocchia San Domenico Savio di San Cataldo oppure consultabile al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf62sD6Aj1C0fiueZdtIdJDH1nfDqe5rN_4cP7sxA4JA

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