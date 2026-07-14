Mussomeli, il decesso di Tanino Di Pasquale: oggi pomeriggio esequie Parrocchia Cristo Re

Mussomeli – Quello storico angolo di Piazza Caltanissetta che a partire dagli anni ’60 ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per la comunità locale per l’esistenza di un bar, da ieri mattina non può che parlare di lui, del titolare che per quarant’anni lo ha gestito direttamente, ma, stavolta, con la tristezza della sua dipartita, portando indietro negli anni quanti lo hanno conosciuto. Si tratta dell’ottantaseienne Tanino Di Pasqyale Tanino Di Pasquale o, affettuosamente, Taninu du bar, chiaviaddru; una persona a portata di mano, disponibile, gentile e cortese e, soprattutto socievole; insomma, una persona che ha testimoniato, nella sua esistenza, la sua umanità con l’amore verso la famiglia, figli, e nipoti e col rispetto verso tutti e tutto: doti che hanno reso davvero speciale Tanino Di Pasquale. Amava il suo lavoro, amava lo sport, felice di rendersi utile agli altri. Una persona stimata. Oggi pomeriggio, nella chiesa di Cristo Re, la celebrazione delle esequie alle ore 16