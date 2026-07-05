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Si tuffa dal pontile e muore: mistero su un giovane senza documenti a Ostia

AdnKronos

Si tuffa dal pontile e muore: mistero su un giovane senza documenti a Ostia

Dom, 05/07/2026 - 12:05

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(Adnkronos) – Non aveva i documenti con sé ed è ancora in corso l'identificazione del ragazzo – tra i 20 e i 30 anni probabilmente straniero – morto ieri dopo essersi tuffato in mare all'altezza del pontile di Ostia sul litorale romano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo una segnalazione del 118.  Da una prima ricostruzione, il giovane ha sbattuto contro gli scogli e, nonostante i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all'ospedale di Tor Vergata per l'autopsia. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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