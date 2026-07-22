Serie D. Il nuovo Gela comincia a prendere forma tra riconferme (Tuccio e Catanzaro) e nuovi arrivi (Ceesay e Ferrigno)

In serie D il Gela Calcio di mister Fabio Comandatore sta cominciando a prendere forma. In particolare, la società gelese, che la prossima stagione militerà nel campionato di serie D, ha preso il centrocampista Winston Razel Ceesay (nella foto). Classe 2000, originario della Sierra Leone, Winston arriva a Gela dopo l’ultima esperienza in Serie D con il Termoli. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Troina, Licata, Lucchese, Rotonda, Trapani, Brindisi e Virtus Francavilla, maturando esperienza tra Serie C e Serie D.

Centrocampista destro, dinamico e con una solida esperienza nel calcio italiano, è pronto a mettere le sue qualità al servizio della squadra. In difesa invece è arrivato Andrea Ferrigno. Primo nuovo volto di questa stagione 2026/27, gelese classe 2001, Andrea torna nella sua città dopo un percorso importante che lo ha visto protagonista in Serie D con Vis Artena, Santa Maria Cilento, Licata, Nuova Igea Virtus e Sancataldese, superando le 100 presenze nella massima serie dilettantistica.

Andrea Ferrigno

Un esterno di difesa duttile, forte e veloce, pronto a mettere le sue qualità al servizio della squadra e a difendere i colori del Gela. Riconfermato Antonio Catanzaro. Il giovane quanto talentuoso attaccante, proveniente dal settore giovanile biancazzurro, si è messo in evidenza nell’ultimo campionato Juniores, guadagnandosi anche l’opportunità di esordire in Serie D.

Antonio Catanzaro

E proprio alla sua prima stagione tra i grandi, dove ha collezionato 3 presenze, ha lasciato un piccolo assaggio delle sue qualità: nell’ultima gara interna contro la Vibonese, un pregevole assist di tacco ha contribuito alla rete del Gela. Infine, è stato riconfermato Vincenzo Tuccio. Anche lui gelese doc, ha sempre fatto dell’amore per la maglia e del senso di appartenenza le sue credenziali per antonomasia. (Foto Gela Calcio)

Vincenzo Tuccio