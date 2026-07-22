Serie D. Il 23 luglio la Nissa si raduna nel segno della forza del suo progetto targato Luca Giovannone

Il progetto Nissa va avanti, cresce e si propone anche per questa nuova stagione sportiva con tanto entusiasmo e con la passione di sempre. Superata da poco quota 500 abbonati, non passa giorno che non si abbia notizia sul sito della società di nuovi sponsor o di conferme in tema di sponsor che non fanno altro che accrescere sul piano finanziario la levatura del club biancoscudato.

A questo va aggiunto il fatto che la società ha già definito, nelle sue linee essenziali, il mercato. Il ds Lorenzo Giovannone, d’intesa con il tecnico Ciccio Di Gaetano e con il patron Luca Giovannone, hanno operato in sinergia e accordo facendo prevalere la logica della continuità, ma anche quella della funzionalità.

Riconferme mirate e nuovi innesti funzionali al progetto. Nessuna rivoluzione, ma tanta fiducia nei giovani. I quattro portieri juniores sono, più che una scommessa, il senso di una scelta attraverso la quale la società vuol dare fiducia ai giovani. E in questo, oltre ai quattro nuovi portieri, tutti juniores (Butano, Ukelis e Campolo tutti 2008 e Velardita 2009, sono stati presi anche elementi di grande prospettiva come i difensori Del Miglio e Provenza, entrambi classe 2007, i centrocampisti Bello (2006), Dimitrisin (2007), Massei (2008), Onda (2006) e Riccobene (2008).

Infine, in attacco riconfermata la stellina della juniores Cissè. In tutto 12 juniores in una rosa nella quale si punta anche ai giovani di prospettiva, quei giovani sui quali un tecnico come Ciccio Di Gaetano sa bene come si lavora, come ha dimostrato con il riconfermato Tamajo (2007) e tredicesimo della lista degli juniores biancoscudati che, per il 23 luglio, sono stati convocati per il raduno ufficiale della squadra al “Tomaselli”.

Un grande colpo per la difesa è stato l’arrivo di un autentico big come Maltese, ma occhio anche al centrocampista Pane e all’attaccante Panattoni dei quali si dice un gran bene tra gli addetti ai lavori. Il tutto senza perdere di vista un capitolo importante come quello delle riconferme che ha permesso di disporre di un assetto di squadra già solido e collaudato con elementi del calibro di Cusumano e Bruno in difesa, Rapisarda, Provenzano, Agnello e Palermo a centrocampo, Terranova, Alagna, De Felice, e Kragl in attacco.

Il raduno della Nissa, per la cronaca, prenderà il via alle ore 17 presso il campo sportivo comunale “Marco Tomaselli” nel quale la squadra svolgerà la preparazione precampionato. Sono in totale 27 i giocatori convocati.

Ecco la lista:

Portieri: Butano (2008), Ukelis (2008), Campolo (2008) e Velardita (2009).

Difensori: Tamajo (2007), Delmiglio (2007), Provenza (2007), Cusumano, Maltese, Bruno.

Centrocampisti: Rapisarda, Bello (2006), Massei (2008), Dimitrișin (2007), Onda (2006), Palermo, Provenzano, Agnello, Pane, Riccobene (2008).

Attaccanti: De Felice, Alagna, Panattoni, Zaid Cissé, Terranova, Kragl, Catalano.