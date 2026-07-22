Seconda categoria. All’Atletico Nissa riconfermato il centrocampista Cristian D’Anna

Una riconferma per un giocatore che è sempre stato uno dei simboli dell’Atletico Nissa. E’ quella che riguarda il centrocampista Cristian D’Anna. Volto storico della compagine del presidente Salvatore Messina, dal 2023/2024 milita nelle fila della compagine nissena.

E anno dopo anno, ha dimostrato un forte attaccamento alla maglia, mettendo esperienza, disponibilità e spirito di appartenenza al servizio del gruppo. Un centrocampista di esperienza, con un percorso che lo ha visto vestire anche le maglie di Città di Canicattì, Atletico Caltanissetta, Sporting Club Racalmuto, Easy Sport e Sommatinese Calcio, prima di diventare un punto fermo in seno all’Atletico Nissa che lo ha riconfermato per la prossima stagione, segno che il suo operato la scorsa stagione è stato apprezzato dalla dirigenza e dallo staff tecnico dell’Atletico.