Prima Categoria. Quattro novità di mercato per l’Accademia Mazzarinese: presi Lauria, Battimili, Cannizzaro e Vedda

Poker di novità in sede di mercato per l’Accademia Mazzarinese che la prossima stagione militerà ancora nel campionato di Prima Categoria. La società mazzarinese ha reso noto in primo luogo che, anche per la prossima stagione 2026/2027, Mehdi Lauria farà parte dell’organico. Inoltre, dopo le grandi prestazioni dello scorso anno ad Aragona, torna all’Accademia Mazzarinese un talento come Giovanni Battimili.

Giovanni Battimili

Altro elemento che farà parte della rosa è Giuseppe Cannizzaro (nella foto), attaccante dalle grandi doti balistiche che lo scorso anno ha militato nel campionato di Promozione tra Aragona e Sommatino. Infine, è stato preso un esterno sinistro di spinta, anche lui dopo una grande annata all’Aragona, come Vincenzo Vedda che andrà a rinforzare la fascia sinistra dell’Accademia Mazzarinese.

Mehdi Lauria