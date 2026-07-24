Palazzo d’Orléans, Schifani riceve presidente e tesoriere dell’Ordine dei Geologi di Sicilia

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto ieri pomeriggio in visita di cortesia a Palazzo d’Orléans il presidente dell’Ordine regionale dei Geologi di Sicilia, Paolo Mozzicato, e il tesoriere dell’Ordine, Salvatore Talmi.Il cordiale incontro è stato occasione di scambio interlocutorio sullo stato del dissesto idrogeologico territoriale. Schifani ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei geologi nell’ambito della pianificazione urbanistica come anche nelle fasi di studio e pianificazione delle opere pubbliche, per garantire la sicurezza del territorio e la mitigazione dei rischi naturali, quali frane ed erosione. Ha aggiunto che il governo regionale, in vista della prossima programmazione di assunzioni, si impegna a prevedere nella pianta organica dell’amministrazione l’inserimento di un maggior numero di professionisti geologi.