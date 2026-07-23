Bambina di 4 anni muore folgorata da una scarica elettrica mentre era a casa dei nonni

Una tragedia sulle cui cause gli investigatori stanno indagando in queste ore. Una bambina di 4 anni è morta in una casa a Motta de’ Conti, paese in provincia di Vercelli. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la bimba, si trovava nell’abitazione dei nonni quando all’improvviso è rimasta folgorata da una scarica elettrica. I genitori non erano presenti in quel momento nell’abitazione ma solo i fratellini con i nonni.

La piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Casale Monferrato ma i soccorritori nulla hanno potuto per strapparla alla morte. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l’autopsia.