Decesso Capo Reparto Vigili del Fuoco Alessandro Marchi: Comunicato stampa Segreteria provinciale UIL Funzioni Pubbliche Caltanissetta

Con immenso e profondo dolore la Segreteria Provinciale UIL Funzioni Pubbliche di Caltanissetta sente di esprimere, anche a nome dei lavoratori dell’intera categoria sindacale, cordoglio ai familiari del Capo Reparto dei Vigili del fuoco Alessandro Marchi, deceduto mentre svolgeva il proprio dovere, al servizio della collettività, durante un intervento per lo spegnimento di un incendio boschivo in territorio di San Cataldo (CL) nella giornata di ieri, 22 luglio u.s. Manifestazioni di vicinanza e di sostegno vengono nel contempo rivolte al personale tutto in servizio presso le strutture dipendenti dal locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che ormai quotidianamente è chiamato a fronteggiare situazioni di rischio connesse alle eccezionali condizioni metereologiche sempre più diffuse e problematiche da risolvere, che aggravano sensibilmente la già difficile situazione insistente nell’ambito dell’attività ordinaria. Piena condivisione di quest’Organismo Sindacale provinciale a quanto segnalato e manifestato dalla Uil Fpl Vigili del Fuoco di Caltanissetta con l’unito messaggio, in particolare alla istanza di apertura, indirizzata agli Uffici istituzionali preposti a livello centrale, di un’inchiesta amministrativa e ispettiva sulle reali condizioni operative del personale impegnato da settimane, con organici ridotti e situazioni lavorative particolarmente gravose, nell’emergenza incendi in questa provincia, in Sicilia così come nel resto del Paese. E’ indispensabile, e al pari urgente, che il Governo prenda tempestivamente in seria considerazione l’esigenza di un rafforzamento dell’organizzazione del lavoro dei Vigili del Fuoco che, a fronte della sua consistenza in atto, in particolare in questo territorio, rischia di compromettere la salute e la sicurezza del personale impegnato nei soccorsi, così come avvenuto ad un’altra unità che nella stessa giornata di ieri è stata ricoverata d’urgenza per inalazione di fumi velenosi, esponendolo anche a perdere la propria vita. Opportune e mirate verifiche dovranno essere esperite in ordine al rispetto dei tempi di riposo, alla disponibilità di uomini e mezzi e alle misure adottate per prevenire il sovraccarico psicofisico degli operatori nonché al numero di ore di straordinario effettuate. La Segreteria Provinciale UIL Funzioni Pubbliche di Caltanissetta rivolge alla famiglia del Capo Reparto dei Vigili del fuoco Alessandro Marchi le più sentite condoglianze, da stendersi ai colleghi di Caltanissetta e a tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Firmato: Il Segretario Generale UIL FP Pasquale SALANITRO Il Segretario Organizzativo UIL FP Michelangelo PATANE’ Il Segretario UIL FP Salvatore PIAZZA