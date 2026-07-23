Vannacci fa ripulire la targa di piazza Alimonda

“Le priorità del sindaco di Genova. Evidentemente il sindaco Salis era troppo impegnato in altre faccende e riconferire decoro alla propria città non rientra nelle sue priorità. Poco male… ci ha pensato qualcun altro”. Lo scrive su Facebook il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci , che posta alcune foto tra cui quella di un militante del suo partito che ha cancellato la scritta in rosso ‘Carlo Giuliani’ apposta sulla targa di piazza Gaetano Alimonda, a Genova, in occasione dell’anniversario della morte del giovane, deceduto il 20 luglio 2001, in occasione del G8 nel capoluogo ligure, e ha appeso anche al muro sottostante una bandiera di FnV.

“Chissà quanto ci metterà a far ripulire la minaccia di morte e l’incitamento alla violenza reale nei miei confronti che da giorni campeggia nella sua città dove libertà e diritti, a parole, rappresentano la principale priorità dell’amministrazioine comunale”, aggiunge Vannacci , con riferimento alla scritta ‘Diserta, spara al Generale’ appare in un altro muro della città.