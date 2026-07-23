“Ho appreso la notizia del decesso del Capo Reparto dei Vigili del Fuoco Alessandro Marchì, durante operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione in provincia di Caltanissetta. Profondamente rattristato, esprimo a Lei e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni di commossa partecipazione al loro cordoglio”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Attilio Visconti. (LaPresse)
Caltanissetta, Mattarella: “Cordoglio per la morte del vigile del fuoco Alessandro Marchì”
Gio, 23/07/2026 - 12:04
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