Caltanissetta. Consiglio comunale del 22 luglio: relazione annuale del Sindaco Walter Tesauro

Si è svolto mercoledì 22 luglio il Consiglio comunale monotematico in seduta ordinaria di Caltanissetta. Dopo aver verificato la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti ha aperto la seduta e ha invitato a procedere con l’unico punto all’ordine del giorno.

Il Sindaco Walter Tesauro, infatti, ha esposto una relazione annuale sulle attività effettuate dall’Amministrazione comunale (presente in allegato) da giugno 2025 a giugno 2026, ovvero nel corso del secondo anno del mandato del primo cittadino nisseno.

Precedendo la sintetica esposizione di ogni assessore delegato, il Sindaco di Caltanissetta ha illustrato l’attività svolta:

“La presente relazione rappresenta un fondamentale momento di confronto e di trasparenza con la cittadinanza, volto a illustrare il lavoro svolto, le attività in corso e gli interventi che verranno ulteriormente avviati nell’esclusivo interesse della comunità di Caltanissetta. L’obiettivo non è soltanto quello di rendicontare i risultati conseguiti, ma soprattutto di raccontare con chiarezza il percorso amministrativo che ci ha visti fortemente impegnati nell’ultimo anno.

Nel corso di questo periodo, il Comune ha operato affrontando diverse situazioni di complessità ed emergenza. Nonostante il miglioramento della crisi idrica grazie alle recenti precipitazioni, la questione dell’approvvigionamento rimane oggetto di costante monitoraggio. A tal proposito, sono attualmente in corso i lavori di rifacimento e ammodernamento della rete idrica cittadina, avviati dal quartiere Angeli-Cimitero e destinati a coprire l’intera parte bassa della città, al fine di rendere efficiente il servizio ed evitare la dispersione di una risorsa di primaria importanza.

In questo contesto, sono particolarmente orgoglioso di annunciare il completamento del progetto di riqualificazione della piscina comunale di via Rochester, un’opera attesa dalla città da oltre sette anni. Superate le criticità tecniche, eseguiti gli interventi sulla struttura e completati con esito regolare i controlli igienico-sanitari dell’ASP, la struttura sarà ufficialmente inaugurata il 30 luglio alle ore 18:30. Un altro importante risultato riguarda la caserma “Capitan Franco”: grazie all’ottenimento dello switch ministeriale, il termine per la realizzazione dell’opera è stato posposto al dicembre 2027. Conclusi i contenziosi e completata la gara, si potrà ora procedere speditamente all’affidamento dei lavori e alla contrattualizzazione.

Per quanto concerne le linee strategiche, sul fronte della Sanità, a seguito della conferenza dei sindaci svoltasi in Provincia per evidenziare le criticità del territorio — tra cui le liste d’attesa e la gestione dei pronto soccorso —, abbiamo promosso un incontro con l’Assessore Regionale per rappresentare e sostenere fermamente le istanze della nostra comunità. Parallelamente, sul piano del Turismo e dello Sviluppo Economico, proseguiremo con una visione integrata che valorizzi il patrimonio culturale, religioso e le tradizioni identitarie della nostra città, inclusi i riti della Settimana Santa ed i grandi eventi locali, capaci di generare un positivo impatto sull’economia del territorio.

Nel settore turistico ed enogastronomico, abbiamo promosso un’importante sinergia con le strutture ricettive locali e con le eccellenze produttive del territorio. In quest’ottica, abbiamo avviato un tavolo di confronto con il Maestro Fiasconaro per coordinare iniziative di respiro internazionale volte a valorizzare i nostri prodotti tipici, a partire dal cannolo e dal torrone. Tale visione si integra pienamente con i progetti strutturali in corso, tra cui la realizzazione della cucina prototipale e gli interventi presso l’area di Xirbi, resi possibili anche grazie alle intese operative raggiunte con i soggetti industriali locali.

Sul fronte della tutela dell’Ente e degli Affari Legali, abbiamo mantenuto un presidio rigoroso nei procedimenti giudiziari in cui il Comune figura quale parte offesa, compreso il conferimento del mandato all’Avvocatura Comunale per l’azione risarcitoria promosso nei confronti di Rai Way.

Infine, per quanto concerne il diritto allo studio e la presenza universitaria, abbiamo promosso un’iniziativa di coesione territoriale coinvolgendo circa dodici Comuni della provincia nella Conferenza dei Sindaci. L’obiettivo condiviso è la partecipazione diretta degli Enti locali alla compagine societaria del Consorzio Universitario di Caltanissetta e l’estensione dell’offerta formativa su scala provinciale. Un percorso che stiamo concordando in stretta sinergia con il Rettore Massimo Midiri e la presidenza del Consorzio per la programmazione dei nuovi corsi di laurea.

Un sentito ringraziamento va alla dirigenza comunale, ai funzionari, ai dipendenti dell’Ente, alle società partecipate, alle associazioni e agli operatori economici per la costante collaborazione. Nonostante le difficoltà quotidiane, guardiamo al futuro con fiducia, determinati a proseguire questo percorso di crescita per Caltanissetta.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai Consiglieri e alle Commissioni consiliari per la dedizione e il lavoro svolto costantemente nell’esclusivo interesse della nostra città e dell’intero territorio”.

In allegato la relazione annuale del Sindaco Walter Tesauro

Rivedi l’ultima seduta consiliare: https://caltanissetta.consiglicloud.it/meetings/Z3BzdnVBWFRTUFU9