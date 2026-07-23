Tragica fine per un centauro di 68 anni dopo lo schianto della sua moto contro un camion

Tragica fine per un centauro di 68 anni che s’è schiantato con la sua moto contro un camion. Il tragico impatto è avvenuto lungo la strada della zona industriale di Castelgomberto, in provincia di Vicenza. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare. L’uomo è stato scaraventato a terra, e quando sono arrivati i soccorsi per lui non c’era purtroppo più nulla da fare.

Da quanto si è appreso, nell’impatto con il camion la moto si è spezzata in due. Il 68enne è stato catapultato per una decina di metri, sull’asfalto. Una caduta che non gli ha lasciato scampo in quanto è morto sul colpo.