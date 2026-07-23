Scontro frontale tra due auto: il bilancio è di un morto e un ferito

Bruttissimo l’incidente che oggi pomeriggio s’è verificato tra due automobili. Lo scontro frontale è avvenuto lungo la strada provinciale che collega Vittoria a Santa Croce Camerina, nei pressi del nuovo ponte inaugurato recentemente ed ha fatto registrare un bilancio tragico in quanto è morta una donna di 65 anni.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, le due auto si sono scontrate frontalmente per cause da accertare. L’impatto è stato devastante e per la donna non c’è stato nulla da fare: i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso.

L’altro conducente coinvolto, un uomo di 59 anni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul luogo Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e mezzi di soccorso. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.