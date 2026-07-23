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Quando cade un pilastro: un anno senza l’Antenna Rai di Caltanissetta

Redazione

Quando cade un pilastro: un anno senza l’Antenna Rai di Caltanissetta

Gio, 23/07/2026 - 20:10

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Certe presenze diventano così familiari da sembrare eterne. S’impastano con il profilo del cielo, definiscono l’orizzonte quotidiano, fungono da bussola visiva per chi ritorna e per chi parte. A Caltanissetta, l’Antenna Rai di Sant’Anna era esattamente questo: un gigante d’acciaio alto quasi trecento metri che, per decenni, ha dominato la collina e vegliato sulla città.

Per chiunque fosse nato sotto quelle colline, per ogni nisseno che dopo mesi o anni di lontananza percorreva le autostrade o le strade interne verso il cuore della Sicilia, quell’ago d’acciaio conficcato nel cielo non era soltanto un’opera ingegneristica: era il segnale inequivocabile di essere a casa. Era il faro laico che accoglieva il viandante, l’indizio visivo che spezzava la stanchezza del viaggio e sussurrava all’anima che il distacco era finito.

In quel traliccio i nisseni riconoscevano la stessa funzione rassicurante che per gli antichi Greci rivestiva il focolare di Estia o il promontorio di Capo Sunio per i marinai in rotta verso Atene: il punto di riferimento immutabile che annunciava la fine dell’erranza e il ricongiungimento con le proprie radici. Vederla svettare significava sapere esattamente dove ci si trovava nel mondo.

Un anno fa, la sua demolizione ha segnato molto più dell’addio a un’infrastruttura tecnologica ormai obsoleta. È stata la rimozione violenta di un pezzo d’identità collettiva, un tonfo sordo che ha risuonato ben oltre le colline nissene, riaprendo il dibattito sul nostro rapporto con la memoria, con i simboli e con una modernità che corre troppo veloce.

Guardando a quel vuoto oggi, a distanza di dodici mesi, è impossibile non ripensare alle analisi di Zygmunt Bauman. Viviamo immersi in quella che il grande sociologo polacco ha definito “modernità liquida”: una condizione esistenziale e sociale in cui nulla è fatto per durare, in cui le certezze evaporano in fretta e i legami con il passato vengono recisi in nome dell’efficienza, del profitto o della pura contingenza amministrativa.

Una società liquida non ha radici profonde; vive in un eterno presente, incapace di sedimentare la storia. Nell’abbattere l’antenna, la politica e la società del nostro tempo hanno dato l’ennesima dimostrazione di questa urgenza di sbarazzarsi del peso ingombrante del passato. Si è scelto il taglio netto al posto della rigenerazione, la cancellazione al posto della riconversione. Quel traliccio non era solo ferro e bulloni: era l’archivio verticale di un’epoca in cui la voce dello Stato, attraverso la radio, univa l’Italia profonda e dava voce alle aree interne.

Colpisce la facilità con cui si decide di abbattere i simboli. In un’epoca in cui si fatica a costruire visioni a lungo termine per il futuro, si compensa questa debolezza cancellando i monumenti del passato. La politica, sempre più ridotta a gestione burocratica dell’immediato e ostaggio del pensiero breve, dimostra di avere paura dei totem che le sopravvivono.

Abbattendo l’antenna Rai, non si è solo eliminato un rischio strutturale o un costo di manutenzione; si è compiuto un atto di rimozione collettiva. Si è scelto di fare spazio al nulla, lasciando che il cielo di Caltanissetta si svuotasse di un punto di riferimento visivo potentissimo. È il trionfo del funzionalismo a scapito dell’anima: ciò che non produce più valore immediato viene rottamato, senza calcolare il costo immateriale dello sradicamento.

A un anno di distanza, il ricordo di quel crollo ci lascia una domanda scomoda: cosa resta quando i monumenti della nostra storia industriale e culturale vengono polverizzati?

La risposta non sta nel rimpianto sterile o nella nostalgia fine a sé stessa, ma nella consapevolezza che una comunità che dimentica i propri punti di riferimento finisce per perdersi. Se la società è liquida, il nostro compito deve essere quello di arginare lo scioglimento, di trovare nuovi modi per dare forma, senso e valore ai luoghi che abitiamo.

Quel vuoto nel cielo di Caltanissetta dovrebbe ricordarci ogni giorno che la modernità non è sinonimo di cancellazione, e che il progresso ha bisogno di radici per non diventare un volo cieco verso il nulla. Conservare la memoria, custodire i simboli e rifiutare la dittatura del presente sono gli unici antidoti rimasti contro la deriva di un mondo che ha paura della propria storia.

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