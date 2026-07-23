Notti di BCsicilia, “Gela segreta”: il 24 luglio visita guidata alla Città murata Federiciana

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà venerdì 24 luglio 2025 l’iniziativa dal titolo “Gela segreta: Visita guidata alla Città murata Federiciana”. L’appuntamento è fissato per le ore 22,00 in Piazza Sant’Agostino a Gela. Dopo la presentazione del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, inizierà la visita guidata dal prof. Nuccio Mulè. La manifestazione è organizzata da BCsicilia. Il percorso di circa 1700 m. si articola tra diverse vie del centro storico murato federiciano di Gela. In particolare, durante la passeggiata, sarà oggetto di una visita dettagliata la via Rossini, denominata in antico “Rua grande” perché era la strada maestra della città al posto dell’attuale Corso Vittorio Emanuele. La particolarità della Rua Grande, oltre al fatto che si snodava lungo la dorsale della collina, era quella che continuava al di fuori del centro storico murato della città e costituiva parte della “Strada delle sante croci” perché sviluppandosi per la lunghezza di più di 2 Km. toccava ben sei chiese; e non solo, tale via passava anche al centro di un’arcata della cinta murata, con sopra una torre di difesa ancora esistente, che era considerata la Porta ovest della città. A fine passeggiata è prevista una degustazione “dolce” offerto ai partecipanti da GiBi – Gela, presso il locale Bite su Corso Vittorio Emanuele. Per informazioni email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 – Fb: BCsicilia.