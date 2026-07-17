Camera di Commercio Caltanissetta, al via il “Bando Voucher Doppia Transizione” per sostenere l’innovazione del sistema produttivo locale

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, tramite il proprio Punto Impresa Digitale (PID), nell’ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Transizione 5.0 e in attuazione del Decreto del 17 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riferito alle modifiche al diritto annuale, emana la presente iniziativa finalizzata a sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo locale.

Attraverso il “Bando Voucher Doppia Transizione”, la Camera di Commercio intende supportare finanziariamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) della propria circoscrizione territoriale nell’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e l’attivazione di processi di sostenibilità aziendale. L’intervento è volto a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali, con un focus specifico sull’utilizzo di tecnologie digitali per favorire la transizione ecologica (“Doppia transizione”).

Nello specifico, la misura persegue l’obiettivo di stimolare la predisposizione e attuazione di progetti coerenti con la strategia definita dal piano Nazionale Transizione 5.0, l’acquisizione di servizi consulenziali e formativi, nonché l’acquisto di tecnologie, rafforzando così la competitività e la resilienza delle Micro, Piccole e Medie Imprese nel mercato globale, contrastando il monopolio delle grandi imprese.

Il Bando disciplina il procedimento di accesso e di liquidazione di contributi a fondo perduto (voucher) per la realizzazione di un progetto coerente con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0 e che preveda l’acquisizione di:

a. Tecnologie;

b. Servizi di consulenza e formazione.

Per quanto riguarda le tecnologie vanno incentivate ovviamente quelle a valore aggiunto che vanno ben oltre il concetto di digitalizzazione in senso stretto; infatti, vengono valutati progetti innovativi di acquisto di tecnologie ormai indispensabili a restare sul mercato, quali: manifattura additiva e stampa 3D, cloud, fog e quantum computing, soluzioni di cyber security e business continuity, intelligenza artificiale, infrastrutture per il Calcolo ad Alte Prestazioni (HPC), robotica avanzata e collaborativa, big data & analytics, blockchain, soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D), Internet of Things (IoT) e sistemi di sensoristica interconnessa, soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc) ed altre ancora. I servizi di consulenza sono quelli necessari all’implementazione di queste nuove tecnologie.

Le imprese interessate potranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart al seguente link:

https://restart.infocamere.it/ , dalle ore 16:00 del 20.07.2026 alle ore 23:59 del 31.08.2026.

Il Bando è pubblicato sul sito della Camera di Commercio, all’indirizzo: https://www.cameracommercio.cl.it/amministrazione-trasparente-main/bandi-in-corso/bando-doppia-transizione-2026//