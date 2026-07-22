“Non dormo mai e lavoro sempre”, il post della premier giapponese diventa un caso politico

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"Per la prima volta dopo tanto tempo ho dormito 5 ore. Lo standard, da quando sono diventata primo ministro, è tra 0 e 3 ore". Sanae Takaichi, primo ministro del Giappone, con un post su X rivela la sua agenda quotidiana che, salvo eccezioni, prevede uno spazio ridottissimo per il sonno. E il messaggio diventa un caso politico, con le reazioni dall'opposizione in un momento caldissimo per il paese, alle prese con la flessione dello yen, che ha raggiunto i minimi da 40 anni. Il post della premier è stato pubblicato nel Giorno del mare, la giornata festiva che in Giappone cade il terzo lunedì di luglio, e vanta ben oltre 30 milioni di visualizzazioni. I cittadini ne approfittano per rilassarsi al mare o in piscina. La premier, invece, no. L'ultimo weekend è stato dedicato all'analisi di documenti. "Ho passato il tempo fino all'alba" di lunedì "a smaltire le migliaia di email accumulate, ma il pomeriggio della Festa del Mare è diventato un tempo prezioso da usare per me stessa". Nei giorni feriali il 'tempo privato' è occupato dalla pulizia del bagno, dal bagno, dalla cena, dal lavaggio dei piatti dopo cena, dal bucato e da una pulizia sommaria. II resto della notte fino all'alba è dedicato alla lettura dei documenti o alla preparazione delle risposte per il Parlamento", la spiegazione di Takaichi, la prima donna a ricoprire il ruolo di premier nipponico. Per fortuna, nel giorno di festa si può rallentare. Almeno un po'. "Questa giornata di riposo è stata davvero preziosa e per la prima volta dopo tanto tempo ho potuto dormire 5 ore (da quando sono diventata primo ministro, lo standard era da 0 a 3 ore di sonno). Dal pomeriggio ho sistemato in un colpo solo il la stiratura di fazzoletti e biancheria intima dopo il bucato, oltre al cucito (la cucitura di rinforzo per l'orlo sfilacciato della gonna e il rafforzamento dei bottoni allentati della giacca). Io sono negata a stirare, ci metto un sacco di tempo. Avevo rimandato e alla fine mi sono ritrovata quasi senza biancheria intima da abbinare agli abiti", il resoconto della premier, che appare estremamente impegnata nella gestione della casa. Takaichi è legato all'ex parlamentare Taku Yamamoto. Il matrimonio risale al 2004, nel 2017 si è arrivati al divorzio. Dopo il riavvicinamento, nuova unione dal 2021. Il lungo post è diventato un tema di dibattito politico ed è finito nel mirino degli avversari della premier. Toru Kunishige, parlamentare dell'opposizione, come riferisce il New York Times ha attaccato affermando che la carenza prolungata di sonno "compromette le capacità di giudizio e potrebbe rappresentare un rischio per la gestione delle crisi nazionali". Un altro parlamentare, Hiroyuki Konishi, è arrivato a prospettare le dimissioni: "Il vero compito del primo ministro è definire gli orientamenti politici e fornire istruzioni, non deve esaminare ogni singolo dettaglio di un documento". In Giappone, le giornate lavorative interminabili non sono un'eccezione. Nel settore privato e pubblico, sottolinea il New York Times, è prassi che i dipendenti rimangano in ufficio fino a quando i superiori non sono andati via: accumulare un numero elevato di ore di straordinario è ritenuto un segno di lealtà e diligenza. Il rovescio della medaglia è rappresentato dai drammatici casi di 'karoshi', il decesso per eccesso di lavoro. Il quotidiano americano ricorda in particolare la drammatica vicenda di Matsuri Takahashi, dipendente di un colosso della pubblicità, che nel 2016 si suicidò dopo un mese in cui aveva accumulato 100 ore di straordinario. Il caso spinse il governo a fissare il limite massimo di 45 ore di 'overtime' al di là del turno.

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