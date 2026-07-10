Piazza Umberto Mussomeli, Inaugurata “Estate mussomelese 2026” con Karaoke, degustazione torrone e musica. Partecipazione e coinvolgimento

MUSSOMELI – Sono iniziati l’altro ieri sera 8 luglio 2026 gli appuntamenti ricreativi estivi serali, l’estate mussomelese, con i buoni auspici dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Nigrelli e presente con la sua squadra di assessori, fra cui il nuovo assessore allo spettacolo Salvatore Castiglione, i consiglieri comunali, presidente e vice presidente del consiglio Jessica Valenza e Seby Lo Conte e della presidente della Pro Loco Zina Falzone. Con tale inizio è stata avviata la programmazione estiva che era stata preceduta da incontri preliminari di proposte, approfondimento che ha registrato anche il coinvolgimento di associazioni locali che animeranno gli appuntamenti segnati in agenda. Un gruppo di lavoro, dunque, amministrazione comunale, Pro loco e collaboratori, attenti alle aspettative della gente (bambini, giovani e adulti) e che deve pensare anche alla logistica per proporre momenti di sano divertimento, con balli e musica, con spazi riservati alla cultura, attività sportive. In campo, tanto entusiasmo e creatività, Va detto subito che ha introdotto ed avviato la serata l’infaticabile e sorprendente Seby Lo Conte che ha avuto parole di riguardo per i bravissimi e simpataticissimi conduttori dell’intrattenimento della serata Stefano Cairone e Omar Bolognesi, sottolineando il suo impegno nel continuare a servire la comunità mussomelese. Hanno salutato e parlato tutti, si sono presentati al pubblico, compreso il sorridente sindaco Gianluca Nigrelli, augurando a tutti una serena e gioiosa estate 2026. Intantoi, lo scenario della serata ha presentato una Piazza Umberto accogliente, un’isola pedonale funzionale al passeggio, lo spazio riservato ai giochi per i bambini, insomma un’atmosfera gioiosa come preludio di una estate le cui iniziative regaleranno serate interessanti e divertenti. Intanto, il pubblico, divertito e soddisfatto, è stato coinvolto nel karaoke della serata, le cui canzoni certamente hanno suscitato ricordi ed emozioni. A rendere ancora più dolce la serata la degustazione del torrone ed in questo servizio la Pro Loco, con i suoi volontari, sempre attenti ed attivi specialmente in queste circostanze, hanno presidiato l’apposita postazione per il momento della degustazione del torrone, giunta alla sua undicesima edizione come affermato dal mitico signor Nitro, titolare del rinomato torronificio. Presente anche la Misericordia di Mussomeli con i suoi volontari hanno garantito presidio medico con l’ambulanza e con il personale addetto. In sintesi, è stata una serata coinvolgente, partecipata e serena che fa ben sperare per il prosieguo delle numerose iniziative che faranno la storia di questa estate vacanziera.