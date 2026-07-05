Mondiali, Tuchel: “Non useremo Viagra per adattarci all’altitudine”

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I giocatori faranno uso di Viagra per adattarsi meglio all'altitudine di Città del Messico? "No, non è assolutamente vero". Il ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel, con un sorriso, smentisce le voci circolate nei giorni scorsi che i giocatori della nazionale dei Tre Leoni avrebbero fatto ricorso alla pillola blu per preparasi all'aria rarefatta della capitale messicana che domani li vedrà sfidare i padroni di casa in un match degli ottavi di finale del Mondiale. "E' semplicemente impossibile adattarsi ad un'altitudine di 2.240 metri -aggiunge il ct inglese-. L'altitudine si sente, io per esempio ho avuto un leggero mal di testa e sono rimasto in albergo tutto il giorno e non ho dormito bene come nei giorni precedenti, non è nulla che non si possa gestire. In allenamento i ragazzi l'hanno un po' accusata nei primi minuti ma dopo l'hanno saputa gestire. Siamo arrivati qui un giorno prima per farci trovare preparati".

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