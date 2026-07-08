In casa Nissa poker di nuovi portieri juniores: arriva anche Alessandro Velardita (classe 2009)

Poker Nissa di portieri juniores. La società del patron Luca Giovannone, tramite il ds Lorenzo Giovannone, continua a seguire la linea verde e a costruire il proprio futuro puntando sui giovani di prospettiva. A rinforzare il reparto degli estremi difensori arriva Alessandro Velardita, promettente portiere proveniente dalla formazione Juniores dell’Enna, che nella prossima stagione vestirà la maglia biancoscudata.

Con il suo arrivo si completa un reparto composto esclusivamente da giovani portieri di talento, una scelta che testimonia la volontà della società di investire sulla crescita e sulla valorizzazione di profili emergenti, chiamati a costruire il proprio percorso all’interno del progetto tecnico della Nissa.

Velardita, classe 2009, ha mosso passi importanti nel settore giovanile dell’Enna, distinguendosi per serietà, impegno e costanti progressi. Portiere reattivo, dotato di buoni riflessi e personalità, arriva a Caltanissetta con l’entusiasmo di chi è pronto a confrontarsi con una nuova sfida e a continuare il proprio percorso di maturazione in un ambiente ambizioso.

Il suo innesto rappresenta un ulteriore tassello nella strategia del club, che ha deciso di affidare il reparto dei portieri a un gruppo di giovani di grande prospettiva, convinto che il lavoro quotidiano, la competizione sana e la crescita condivisa possano rappresentare il valore aggiunto per il presente e per il futuro della squadra.