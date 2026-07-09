Salute

Ciclone Harry, sopralluogo del presidente Schifani ai porti di Portopalo di Capo Passero e Marzamemi

Redazione 3

Ciclone Harry, sopralluogo del presidente Schifani ai porti di Portopalo di Capo Passero e Marzamemi

Gio, 09/07/2026 - 09:13

Condividi su:

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani alle ore 11 effettuerà un sopralluogo nel porto peschereccio di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, dove si sono conclusi i lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni causati dal ciclone Harry. Sarà accompagnato dal dirigente generale del dipartimento regionale Tecnico e coordinatore di tutti gli interventi per i danni causati dal ciclone e dalla frana di Niscemi, Duilio Alongi. A seguire il presidente si recherà a Marzamemi, frazione di Pachino, per un ulteriore sopralluogo al porto Fossa, dove sono in corso altri lavori di sistemazione e consolidamento. Tutti gli interventi nei due scali portuali, per un importo complessivo di circa 2,2 milioni di euro, sono stati finanziati dalla Regione. (Adnkronos)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta