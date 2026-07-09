Ciclone Harry, sopralluogo del presidente Schifani ai porti di Portopalo di Capo Passero e Marzamemi

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani alle ore 11 effettuerà un sopralluogo nel porto peschereccio di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, dove si sono conclusi i lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni causati dal ciclone Harry. Sarà accompagnato dal dirigente generale del dipartimento regionale Tecnico e coordinatore di tutti gli interventi per i danni causati dal ciclone e dalla frana di Niscemi, Duilio Alongi. A seguire il presidente si recherà a Marzamemi, frazione di Pachino, per un ulteriore sopralluogo al porto Fossa, dove sono in corso altri lavori di sistemazione e consolidamento. Tutti gli interventi nei due scali portuali, per un importo complessivo di circa 2,2 milioni di euro, sono stati finanziati dalla Regione. (Adnkronos)