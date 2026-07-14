In autostrada con 2,3 kg di eroina, 55enne gelese arrestato dalla GdF di Catania

I finanzieri del Comando provinciale di Catania hanno arrestato un uomo risultato in possesso di circa 2,3 kg di eroina. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria etneo hanno sottoposto a controllo un’auto al casello autostradale di Catania–San Gregorio direzione Catania. Al momento del controllo, il conducente, un 55enne di Gela, ha mostrato segni di nervosismo, motivo che ha insospettito i finanzieri tanto da indurli a effettuare una perquisizione personale e del veicolo. Le attività hanno permesso di trovare, in un vano nascosto ricavato all’interno di un’intercapedine del paraurti posteriore dell’auto, quattro panetti di eroina, come confermato dalle analisi effettuate tramite narcotest, per un peso complessivo di circa 2,3 kg. I militari hanno sequestrato la droga e arrestato il 55enne in flagranza per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. La droga, equivalente a 20-25mila dosi, qualora messa in commercio al dettaglio nelle locali piazze di spaccio avrebbe fruttato proventi illeciti per circa 400-500mila euro. Il Tribunale di Catania, su richiesta della Procura etnea, ha convalidato il sequestro e l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere per il 55enne.(LaPresse)