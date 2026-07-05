Etna, nuova nube di cenere: limitati gli arrivi all’aeroporto di Catania

CATANIA (ITALPRESS) – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo rende noto che stamane, dalle 7.45, sono iniziate emissioni di cenere dalla bocca situata sull’alto fianco orientale del cratere Voragine, intensificatesi intorno alle 8.45 fino a generare una nube eruttiva alta circa 1,5 chilometri sopra la cima del vulcano. La nube è diretta verso i settori Sud e Sud-Sud-Est e, secondo i modelli previsionali basati sui dati meteorologici, la dispersione delle ceneri continuerà verso Sud nelle prossime ore.

L’Ingv evidenzia inoltre che l’ampiezza media del tremore vulcanico resta su valori elevati e continua a mostrare una tendenza all’aumento, con forti oscillazioni registrate da ieri e un picco raggiunto alle 8.30. Le sorgenti del tremore sono localizzate nell’area del cratere Voragine, a circa 3.000 metri di quota.

Le reti di monitoraggio delle deformazioni non evidenziano al momento variazioni significative, anche se dalle 7.45 sono state osservate lievi variazioni. Nei giorni scorsi era proseguita l’attività stromboliana alla Voragine, mentre la colata lavica iniziata il 26 giugno dalla bocca posta a quota 3.030 metri si è esaurita definitivamente nella giornata di ieri.

A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea sud del vulcano fino alle ore 19 ora locale, con conseguente restrizione delle attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania a cinque voli all’ora, che permane fino alle ore 21 ora locale. Lo rende noto la Sac, Società di gestione dell’aeroporto di Catania. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, sottolineando che seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

-Foto IPA Agency-

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