Eccellenza. La Sancataldese riconferma La Cagnina e i due juniores Baglio e La Marca, entrambi classe 2008

In casa Sancataldese si registrano le prime importanti riconferme. Dopo quella del capitano Fabio Calabrese, i verdeamaranto hanno messo a segno altre riconferme. Tra queste, quella di Michele La Cagnina, portiere. Si tratta di un estremo difensore affidabile e un ragazzo su cui poter sempre contare. Nel corso del suo cammino con la Sancataldese Michele ha sempre onorato la maglia con serietà e professionalità.

Vittorio Baglio

Confermato anche Vittorio Baglio, centrocampista classe 2008 e prodotto del vivaio verdeamaranto, Vittorio prosegue il suo percorso dopo essere stato aggregato alla prima squadra nella scorsa stagione. Un giovane di grande prospettiva che rappresenta l’orgoglio del nostro settore giovanile e la volontà del club di valorizzare i talenti locali.

Cristian La Marca

Altra riconferma riguarda Cristian La Marca, anche lui classe 2008 e fiore all’occhiello del vivaio verdeamaranto, l’estremo difensore continua la sua avventura con la Sancataldese dopo essersi inserito in pianta stabile nella rosa della scorsa stagione. Un giovane talento che ha già respirato l’aria della prima squadra, pronto a crescere ancora, a fare esperienza e a difendere i nostri amati colori.