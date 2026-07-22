Eccellenza. Il portiere Alessio Di Franco torna al Niscemi dopo l’esperienza in serie D con l’Acireale

Colpo di ritorno per il mercato del Niscemi. La compagine del Nisseno, che la prossima stagione sportiva militerà in Eccellenza per la seconda annata di fila, s’è assicurata le prestazioni di Alessio Di Franco. Il portiere niscemese tornerà a difendere i pali gialloverdi per la stagione 2026/27. Maturata l’esperienza con la juniores di Akragas, Enna e Perugia, Alessio ha indossato la maglia del Niscemi Calcio in occasione del precedente campionato disputato in Eccellenza.

Nella seconda parte della scorsa stagione, tuttavia, s’è trasferito in serie D all’Acireale, dove ha arricchito il proprio percorso di crescita. Adesso, per lui è il momento di tornare a casa, con ancora più esperienza, maturità e voglia di dare tutto per i colori della sua città. (Foto Eda Communication)