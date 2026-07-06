Caltanissetta. Ricostruzione viadotto San Giuliano, Gambino: “La politica locale abbia il coraggio di mettere i governi nazionale e regionale davanti alle loro responsabilità”

Caltanissetta, il consigliere comunale Roberto Gambino attraverso una nota interviene in merito alla gara d’appalto per la ricostruzione del viadotto San Giuliano pubblicata da Anas. Di seguito la nota integrale.

Anas ha finalmente pubblicato la gara d’appalto per la ricostruzione del viadotto San Giuliano per un importo di 72 milioni di euro. Ringraziando Anas per l’avvio delle procedure di gara, che fanno sperare in una possibile esecuzione dei lavori, non posso fare a meno di citare l’intervento di più di un anno fa da parte del commissario regionale della lega Germanà che, su mandato di Salvini, rispondeva al mio attacco sui giornali al ministro delle infrastrutture. In sostanza Minardo dichiarava che i lavori per la ricostruzione del San Giuliano sarebbero iniziati a giugno 2025. A questo punto è evidente la grande presa in giro della politica di Salvini e del governo Meloni nei confronti dei cittadini nisseni, che ancora una volta pagano il totale isolamento in cui ci hanno relegato dopo ben 14 anni di lavori. E questi imbroglioni hanno ancora il coraggio di parlare di ponte sullo stretto di Messina? Dovrebbero solo vergognarsi perché dall’inizio lavori promesso a giugno 2025 passeremo, terminate le procedure di gara, sicuramente a gennaio 2027, in tempo per strombazzare l’inizio dei lavori come una conquista del centro destra alla vigilia delle elezioni regionali. Tutto questo si può commentare con una sola parola: “vergogna”, per avere preso ancora una volta in giro decine di migliaia di cittadini e per avere isolato ancora una volta la città di Caltanissetta. La politica locale abbia il coraggio di mettere i governi nazionale e regionale davanti alle loro responsabilità politiche. In conclusione voglio ringraziare i vertici tecnici e amministrativi di Anas che malgrado la “politica” stanno portando avanti la realizzazione di un’opera di importanza strategica per la città di Caltanissetta. Roberto Gambino