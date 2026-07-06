Santa Caterina. Ripulita l’area del cimitero comunale: la soddisfazione del sindaco Natale

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Natale ha effettuato un sopralluogo presso il cimitero comunale. Tutto procede regolarmente e i ragazzi impegnati attraverso la misura “Assegno Civico” stanno lavorando con impegno per mantenere pulita l’intera area.

Le piogge incessanti ovviamente accelerano la crescita dell’erba, ma quando riceviamo una segnalazione cerchiamo di intervenire prontamente. I nostri occhi non possono arrivare dappertutto, quindi la collaborazione dei cittadini è fondamentale. le vostre segnalazioni sono sempre il modo migliore per aiutarci a migliorare il servizio. Il mio numero è a disposizione di tutti. I post sui social lasciano il tempo che trovano. Preferiamo i fatti e il confronto costruttivo, lasciando ad altri la campagna denigratoria.

Il primo cittadino ha ringraziato gli operatori Linda Di Martino, Rosario Di Martino e Giampiero Giunta per il lavoro che svolgono ogni giorno. Da domani sarà disponibile anche un nuovo tagliaerba per rendere ancora più rapide le operazioni di pulizia.