Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” San Cataldo, la presentazione della finale del 9° Torneo interno

Le attività del Risiko Club Il Pifferaio di San Cataldo, anche in questo mese di luglio, saranno numerose e aperte a tutti gli appassionati di questo eterno gioco di società. Già a partire da questa settimana gli eventi clou si succederanno di giorno in giorno. Iniziamo da domani sera, martedì 07 luglio. Prenderà infatti l’avvio la partecipazione del Club sancataldese al primo Torneo Multiclub della Sicilia, con suddivisione dei turni di gioco nei tre Club Ufficiali di Risiko di Messina, Catania e San Cataldo. La formula del torneo prevede 12 turni di gioco mensili, 3 settimanali da svolgersi presso ogni Club nelle giornate di Lunedì presso il Club di Messina, il Mercoledì presso il Club di San Cataldo e il Giovedì presso il Club di Catania. Al termine di ogni settimana di gioco sarà pubblicata la classifica provvisoria dei vari giocatori che partecipano al torneo. A conclusione delle 4 settimane di gioco la classifica finale determinerà per i primi 24 giocatori la partecipazione alla finale del Torneo che si svolgerà giovedì 6 agosto presso il Lido Internazionale “La Playa” di Catania, e ci sarà quindi il primo campione interprovinciale della Sicilia. Non sarà necessario, ovviamente, recarsi a giocare anche presso i Club di Catania e Messina, in quanto il Torneo prevede 8 scarti dei peggiori risultati, anche l’assenza, e quindi si giocherà solo su 4 turni validi per la classifica. Per il club sancataldese è un onore essere stati invitati a partecipare a questo evento, che dà ai giocatori verde-amaranto la possibilità di confronto con alcuni dei migliori giocatori della Sicilia.Mercoledì 8 luglio è previsto l’ultimo turno del 9° Torneo interno “Sapore..di Risiko”, con la finalissima tra i primi 4 giocatori della classifica di qualificazione che giocheranno per la vittoria del torneo, e per l’assegnazione della seconda wild card per la partecipazione alla fase finale del campionato regionale individuale, che vedrà il prossimo 8 novembre a Siracusa sfidarsi 36 giocatori per il nuovo titolo di campione regionale. Mariella Brucculeri (Marymojito), Lillo Maira (RnS), Andrea Kiswarday (Plasma97) e Alessio Sansoni (Bluprofondo71), si sfideranno all’ultimo carro in una partita che si preannuncia altamente competitiva e strategica. Ci saranno in accompagnamento altri tavoli per il torneo per determinare una migliore posizione per il Ranking interno e per quello Nazionale. E anche questo ultimo turno è aperto a qualunque appassionato voglia giocare, anche perché è prevista una piccola festicciola per il primo anno di vita da Club Ufficiale per il Club targato San Cataldo.Infine per completare la settimana intensa di Risiko, 5 giocatori del Pifferaio sfideranno altri giocatori provenienti da tutta la Sicilia e altre zone d’Italia, per la vittoria del Raduno di Risiko che si svolgerà nei giorni di Sabato 11 e Domenica 12 presso l’Hotel San Michele di Caltanissetta. Sarà l’occasione di confronto in un evento di solito caratterizzato dall’incontro di tanti giocatori che uniscono il gioco con l’amicizia, per trascorrere tanti bei momenti insieme.Tutti gli eventi che si giocheranno presso il Risiko Club Ufficiale Il Pifferaio avranno come location di gioco la Nuova Locanda di San Cataldo, sede di gioco del Club, dove i giocatori si ritroveranno a partire dalle ore 20.30 sia di Martedì 7 che di Mercoledì 8 luglio. Una piccola cena insieme e poi il via alle partite. Per chiunque volesse partecipare alle serate di gioco si puo’ contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.