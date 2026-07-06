Caltanissetta, degrado del verde pubblico, l’ex assessore Falcone: “Non possiamo tollerare che la nostra città sia ostaggio di un’incolta vegetazione”

Attraverso una nota l’ex assessore comunale di Caltanissetta, Matilde Falcone, interviene in merito al degrado del verde pubblico.

CALTANISSETTA – La città di Caltanissetta versa in uno stato di abbandono inaccettabile per quanto concerne la manutenzione del verde pubblico. A lanciare l’allarme è l’ex assessore Matilde Falcone , che sottolinea come la situazione abbia ormai raggiunto livelli di criticità tali da compromettere la quotidianità e la sicurezza dei cittadini, sia nel centro urbano che nelle aree periferiche.

Marciapiedi invasi dalla vegetazione spontanea, diventati impraticabili non solo per i pedoni, ma soprattutto per le fasce più deboli, come le mamme con passeggini e le persone con difficoltà motorie. È questa la fotografia di arterie stradali nevralgiche come via Due Fontane, via Santo Spirito, Viale Stefano Candura, via Romita e tante altre zone di Caltanissetta. dove il decoro urbano è stato sostituito dal degrado , non si contano più le segnalazioni dei cittadini che lamentano questa grave situazione.

«Come esponente del centrodestra e da cittadina , sento il dovere civico e politico di esprimere una ferma critica verso questo stato di incuria», dichiara l’ex assessore Matilde Falcone «Non possiamo tollerare che la nostra città sia ostaggio di un’incolta vegetazione. Non si tratta solo di una questione estetica, ma di sicurezza pubblica e igiene».

Il mancato sfalcio dell’erba, infatti, comporta rischi concreti:

Sicurezza stradale e pedonale: I marciapiedi sono di fatto inutilizzabili, costringendo i cittadini a camminare in mezzo alla strada.

Igiene pubblica: Il proliferare incontrollato del verde favorisce la proliferazione di insetti e parassiti.

Pericolo incendi: L’erba secca e incolta nelle zone limitrofe al centro abitato rappresenta una potenziale innesco per incendi, con rischi gravissimi per l’incolumità pubblica, specialmente nelle giornate di caldo intenso.

A questo si aggiunge la questione della manutenzione arborea. Molti alberi, in diverse zone della città, necessitano di interventi urgenti di potatura per evitare che rami eccessivamente lunghi o instabili cedano, come già accaduto recentemente in via dei dei Cosmi, dove l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha dovuto supplire a una carenza di manutenzione ordinaria.

«Chiedo formalmente al Sindaco un intervento immediato – conclude Matilde Falcone –. È necessario programmare un piano di pulizia straordinaria che restituisca decoro e fruibilità alla nostra Caltanissetta. Amiamo la nostra città e abbiamo il dovere morale di renderla sicura, pulita e vivibile per tutti. Non è più possibile rimandare». Matilde Falcone ex assessore comunale