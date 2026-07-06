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Caltanissetta. Gli studenti del Ruggero Settimo conquistano premio al Fstival Taobuk di Taormina

Redazione 1

Caltanissetta. Gli studenti del Ruggero Settimo conquistano premio al Fstival Taobuk di Taormina

Lun, 06/07/2026 - 14:32

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CALTANISSETTA. Nell’ambito della manifestazione Taobuk, festival internazionale della letteratura, che si tiene ogni anno a Taormina, la classe III BC del liceo “R. Settimo” diretto dalla DS Rossella Rindone, ha partecipato al contest “Adotta un autore” vincendo il premio come migliore recensione del libro “Lunario dei giorni insonni” di Elvira Seminara.

L’attività, guidata dalla professoressa Gisella Talluto, rientra tra quelle proposte per la Formazione Scuola Lavoro dell’Istituto e è fra quelle che offrono maggiori spunti di riflessione e di crescita ai nostri studenti. 

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