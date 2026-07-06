Discarica Gela, la commissione bicamerale ecomafie chiede atti dell’indagine

La commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo rifiuti, cosiddetta “ecomafie”, ha chiesto di acquisire gli atti dell’indagine sui presunti illeciti nel ciclo di smaltimento a Timpazzo, il sito di conferimento di Gela (Caltanissetta) al centro di un’attività investigativa coordinata dai pm della Dda nissena e condotta sul campo dai carabinieri. I parlamentari della commissione vogliono approfondire la vicenda Timpazzo, che ha portato agli arresti domiciliari degli ex vertici gestionali e tecnici della società Impianti Srr, che porta avanti la discarica, adesso affidata a un commissario nominato dal gip del tribunale di Caltanissetta in seguito al sequestro preventivo. Il senatore M5s Pietro Lorefice, che fa parte della commissione, aveva già segnalato l’indagine, non appena è diventata di dominio pubblico. Si ipotizzano un presunto traffico illecito di rifiuti e danni ambientali nello smaltimento. La commissione bicamerale, in questo modo, inserirà anche questi sviluppi investigativi nella relazione finale sulla missione Sicilia condotta in diversi siti di conferimento di rifiuti sull’isola. (ANSA).