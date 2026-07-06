Attività produttive, Tamajo: «Con graduatoria Open innovation passo avanti per rendere le imprese siciliane più competitive»

«Con l’approvazione della graduatoria provvisoria dell’avviso Open Innovation Sicilia compiamo un ulteriore passo concreto verso la costruzione di una Sicilia sempre più innovativa e competitiva. Vogliamo creare le condizioni affinché imprese, startup, università e centri di ricerca possano lavorare insieme, condividere competenze e trasformare le idee in opportunità di crescita e sviluppo per il territorio». Lo dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, commentando l’esito del bando finanziato nell’ambito dell’Azione 1.1.3 del Fesr Sicilia 2021-2027.

«L’innovazione – prosegue l’assessore – rappresenta una leva strategica per rendere il nostro sistema economico più forte, attrattivo e capace di affrontare le sfide dei mercati. Il governo Schifani continua a investire con decisione sulle aziende e sugli strumenti che favoriscono la collaborazione, il trasferimento tecnologico e la nascita di nuove progettualità ad alto valore aggiunto. Le risorse europee devono tradursi in opportunità concrete per il tessuto produttivo siciliano e per i giovani che scelgono di fare impresa nella nostra regione. Il nostro obiettivo – conclude Tamajo- è fare della Sicilia un punto di riferimento per chi investe in ricerca, innovazione e sviluppo. Continueremo a utilizzare al meglio le risorse per costruire un’economia sempre più dinamica, sostenibile e capace di creare valore e occupazione».

La graduatoria è consultabile a questo link