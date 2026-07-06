Caltanissetta, Consulta Sport e Tempo libero: Giovanni Niccoli lascia la carica di presidente

Cambio direzionale per la “consulta sport e tempo libero” di Caltanissetta, ha lasciato la carica di Presidente il DR. Giovanni Niccoli, con dimissioni formalizzate al 30 giugno 2026, Al suo posto, il sostituto, sarà nominato il 13 luglio in sede riunita degli iscritti.

Come già ampiamente programmato e definito, ho concluso i 30 mesi di presidenza al vertice della consulta, ci racconta il Dr. Niccoli, sono stato nominato il 23 ottobre del 2023, insieme al Vice Prof. Armando Turturici, oltre a pochissimi attivisti abbiamo mosso i primi passi fra mille difficoltà,cavilli burocratici, ostruzionismo e non ultimo, in corso d’opera, anche l’incompatibiltà al ruolo di vice presidente di Turturici in quando eletto, nel frattempo, consigliere comunale.

Fu Proprio il cambio dell’amministrazione, con l’elezione del Sindaco Tesauro, che la Consulta “prende forma” grazie alla lungimiranza dell’Assessore TOTI PETRANTONI,che appena insediato che mi convocò,(il 18 luglio del anno 24), dandoci, di fatto, un supporto logistico, mettendoci a disposizione lo staff dell’ufficio e tutta la documentazione, fatta di regolamenti e direttive,utile per realizzare una programmazione sinergica e collaborativa, dimostrando, una apertura al confronto e alla condivisione senza eguali, e una accreditata professionalità politica.

Il riconoscimento istituzionale insieme alla fattiva collaborazione dell’assessore Petrantoni, ci dette “linfa vitale” alla realizzazione delle manifestazioni e degli eventi di “area sportiva” atti alla socializzazione e all’inclusione sociale, con una appendice, significativa, dedita alla promozione delle discipline attive in città. Tutte le attività, precedentemente, venivano gestite e realizzate, dalle società, associazioni, enti di promozione, in maniera disarticolata e strettamente” autonoma”,successivamente, grazie alla consulta si cominciò a realizzare un piano promozionale in maniera coordinata e fluida.

Mi piace ricordare Il primo grande evento,gestito dalla consulta, con data 20 settembre, fortemente voluto dall’assessore allo sport Petrantoni, (40 giorni dopo il suo insediamento), fu “PIAZZA IN MOVIMENTO”, una riuscitissima manifestazione di promozione sportiva che coinvolse ben 16 discipline in un contesto logistico (pieno di criticità strutturali),cioè la “piazza” del centro storico nisseno, da tutti riconosciuta come il “cuore della città”.

Ad aprile del 2025 viene nominato un nuovo delegato provinciale del CONI, IL Prof. Giuseppe Anzaldi, che rafforza e consolida l’attività della consulta, mettendo a disposizione anche una sede e supportando le attività, senza lesinare aiuto di qualsiasi genere.

La cooperazione fra la “politica “e la delegazione CONI ha consentito alla consulta una forma strutturale di multilivello e soprattutto ha generato “credibilità” fra gli operatori del settore.

Ad oggi il coinvolgimento, all’interno della consulta, fra tutte le discipline raccoglie circa 50 adesioni e anche la presenza attiva delle discipline “paraolimpiche” e di “inclusione sociale”,per la fascia dei più deboli e meno fortunati di noi.

Da quella data sono state svolte tante altre manifestazioni che ha visto coinvolti circa 1000 atleti, fra varie discipline a largo raggio per fascia di età, siamo stati collaboratori di progetti di rilancio per gli studenti universitari, per la redistribuzione delle aree comunali assegnate, per la mappatura degli impianti e le migliorie, strutturali e di operatività, da realizzare.

Il lavoro svolto è stato sicuramente faticoso, ma gratificante, oggi possiamo serenamente affermare che la CONSULTA DELLO SPORT di Caltanissetta non è una appendice istituzionale anonima o sconosciuta ma è il riferimento certo per coordinare le attività e funge da vero collante fra gli attori principali del mondo dello sport a Caltanissetta.

Chi mi sostituirà sarà sicuramente capace di portare avanti il lavoro già svolto, e grazie alla collaborazione dell’assessore Petrantoni e del delegato CONI Anzaldi, potrà migliorare e sviluppare un piano di programmazione sportiva di indubbio livello, anche di carattere agonistico.

lasciatemi ringraziare, oltre all’assessore Petrantoni e al professore Anzaldi, come già rappresentato,, anche tutti i rappresentanti o delegati delle società, delle associazioni, degli enti di promozione, delle federazioni con cui ho iniziato un percorso propedeutico, che con grande pazienza e spirito di condivisione mi hanno supportato e soprattutto “sopportato” nella realizzazione di una struttura dinamica, omogenea e attiva che esprime autorevolezza e fiducia.

Giorno 13 luglio, ufficializzeremo, il nominativo che sarà cosi il nuovo Presidente Portavoce della “consulta sorte tempo libero” per poter completare il 2° step con un ciclo temporale di altri 30 mesi.

Un forte abbraccio virtuale a tutta la cittadinanza che manifesta “positività e voglia di crescita”. Buona vita, evviva lo sport, quello dei sani principi e dagli alti valori morali.”