Mussomeli, campetti di tennis di Via Madonna delle Vanelle intitolati a Michelangelo Vullo: c’è la delibera di Giunta.

MUSSOMELI – Esattamente, dopo 33 anni del tragico annegamento avvenuto nel mare di Agrigento in cui il mussomelese Michelangelo Vullo, nel fiore della gioventù, perse la vita nel soccorrere eroicamente un suo amico travolto dall’acqua, venerdì scorso, è stata approvata, dalla giunta Nigrelli, la delibera che riguarda l’intitolazione della struttura sportiva di contrada “Madonna delle Vanelle”, (i campetti di tennis) all’eroico giovane. Un riconoscimento, dunque, che segue la Benemerenza Civica post Mortem e la Medaglia d’oro al valor civile da parte del Presidente della Repubblica. “L’eroico altruismo dimostrato da Michelangelo nel salvare la vita di un amico a costo della propria, ha spiegato il sindaco Gianluca Nigrelli, meritava doverosamente un ricordo perenne così da restare come eterno esempio per le nuove generazioni”. Da sottolineare che proprio lo scorso mese di maggio l’ex sindaco Giuseppe Catania aveva inaugurato la predetta struttura sportiva a cui era seguito lo svelamento di un grande banner a ricordo di quel tragico evento in cui prevalse in Michelangelo Vullo il suo forte senso dell’altruismo..