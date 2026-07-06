Caltanissetta, Radom accoglie i ragazzi del Laboratorio dei Sogni: dal 4 al 12 luglio protagonisti di un nuovo viaggio Erasmus+

Radom accoglie ancora una volta i ragazzi del Laboratorio dei Sogni, protagonisti di un nuovo viaggio Erasmus+ che dal 4 al 12 luglio 2026 li vede immersi nel cuore creativo della città polacca. A guidare il progetto è Filmforum, storica associazione polacca che coordina un gruppo internazionale composto da giovani provenienti da Polonia, Italia, Francia, Ungheria e Germania.In questi giorni, i partecipanti lavorano fianco a fianco alla realizzazione di cortometraggi dedicati ai temi sociali più urgenti, un percorso che unisce formazione, confronto e produzione artistica. Le opere saranno presentate al pubblico durante la serata conclusiva del Kameralne Lato, festival che quest’anno festeggia la sua 19ª edizione, confermandosi uno dei punti di riferimento del cinema giovane europeo.Ma il viaggio non finisce qui: dal 23 luglio al 2 agosto, il Laboratorio dei Sogni volerà a Saint-Étienne, in Francia, per un nuovo Erasmus+ dedicato al cinema e alla creatività.Le ultime candidature sono ancora aperte: i giovani tra 19 e 29 anni possono partecipare contattando il numero 3397108468.

I nomi dei giovani ragazzi dell’Associazione Laboratorio dei sogni a Radom sono: Yebrail Raimondi, Alberto Carruba, Ester Scozzaro e Giada D’Arma, li accompagna Laura Abbaleo.