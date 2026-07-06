Caltanissetta, Fabrizio Di Dio lascia Forza Italia: il consigliere comunale passa al Gruppo Misto

CALTANISSETTA – Il consigliere comunale Fabrizio Di Dio ha annunciato le proprie dimissioni da Forza Italia e la contestuale adesione al Gruppo Misto del Consiglio comunale di Caltanissetta. Alla base della decisione, come spiega nella nota diffusa oggi, vi sono divergenze rispetto alle scelte e agli indirizzi politici assunti dal partito sul territorio.

Di seguito la nota del consigliere comunale Fabrizio Di Dio.



«Oggi ho rassegnato le mie dimissioni da Forza Italia per aderire al Gruppo Misto del Consiglio comunale di Caltanissetta. – dichiara il consigliere Fabrizio Di Dio – La decisione è conseguente alle divergenze sulle scelte e gli indirizzi politici assunti dal partito, a livello locale, rispetto ai quali ho potuto soltanto prenderne atto, essendo stato escluso da qualsiasi momento di confronto e di effettivo coinvolgimento.

Anche la mia attività istituzionale, spesso, non ha trovato alcun consenso né condivisione da parte del partito, – continua il consigliere Fabrizio Di Dio – nemmeno quando queste iniziative trovavano il riscontro dell’intera assemblea civica.

Continuerò a svolgere il mandato che i cittadini mi hanno affidato con autonomia e responsabilità, nell’esclusivo interesse della città di Caltanissetta, con l’impegno di sempre, – conclude il consigliere Fabrizio Di Dio –».