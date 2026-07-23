Caltanissetta, mezzo secolo di legame indissolubile: la 5A dell’Istituto Agrario del 1976 festeggia 50 anni dal diploma

Caltanissetta – Ci sono traguardi che vanno oltre il semplice scorrere del tempo e che meritano di essere celebrati con l’emozione dei ricordi più belli. È il caso degli storici alunni della classe 5A dell’Istituto Tecnico Agrario Statale di Caltanissetta, che nei giorni scorsi si sono ritrovati per festeggiare un anniversario straordinario: cinquant’anni dal conseguimento del diploma, ottenuto nell’ormai lontano 1976.

​La giornata celebrativa è iniziata proprio lì dove tutto ebbe inizio. Gli ex compagni di classe si sono dati appuntamento davanti ai cancelli del loro storico Istituto Agrario. Varcare nuovamente quella soglia dopo mezzo secolo ha scatenato un’ondata di forti emozioni: tra i corridoi, le aule e i laboratori che li videro giovani studenti pronti a conquistare il mondo, i ricordi sono riaffiorati nitidi, tra aneddoti sui professori dell’epoca, compiti in classe e le immancabili goliardate giovanili.

​Dopo la suggestiva e nostalgica visita alla scuola, il gruppo si è trasferito presso un noto agriturismo della zona per un momento conviviale. Attorno alla tavola, davanti ai sapori della tradizione, il tempo è sembrato improvvisamente azzerarsi. Cinquant’anni di vite parallele, carriere, famiglie e percorsi differenti si sono fusi nuovamente in quel legame indissolubile nato sui banchi di scuola.



​All’appello di questo storico e commovente cinquantennale hanno risposto presenti: Angelo Amico, Luigi Amico, Nicola Anzalone, Giuseppe Bellanca, Antonino Di Forti, Vincenzo Giannone, Riccardo Leo, Gioacchino Patti, Giuseppe Porzio, Basilio Prestifilippo, Vincenzo Provenzano, Luciano Saporito e Vincenzo Tiranno. Hanno voluto essere presenti all’evento gli amici Giovanni Micciche’ e Angelo Scarantino che sono stati studenti dello stesso istituto.



​Tra abbracci, brindisi alla salute e promesse di non lasciarsi sfuggire le occasioni future per rincontrarsi, la “Réunion” si è conclusa con la certezza che, nonostante il mezzo secolo trascorso, lo spirito della 5A del 1976 è rimasto esattamente lo stesso di allora. Una bellissima pagina di amicizia vera che il tempo non ha potuto scalfire.”