Caltanissetta, giornata dedicata alla prevenzione: screening cardiologico alla Mutua Società Cattolica Maria SS. della Catena

CALTANISSETTA – Una giornata dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute si è svolta oggi presso la Mutua Società Cattolica Maria SS. della Catena, dove è stato organizzato uno screening cardiologico rivolto ai soci. L’iniziativa è stata promossa dalla stessa Mutua Società in collaborazione con l’Associazione “Noi per la Salute – Tina Anselmi”, con l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce delle patologie cardiovascolari e sensibilizzare sull’importanza dei controlli periodici.

Protagonista della giornata è stato il cardiologo nisseno dott. Luigi Scarnato, che ha effettuato numerose visite specialistiche, eseguendo gli accertamenti necessari e riscontrando, in alcuni casi, patologie che potranno così essere approfondite attraverso i successivi percorsi diagnostici e terapeutici.



«Questi controlli periodici – ha dichiarato il presidente della Mutua Società, Cav. Rosario Scancarello – rientrano nella programmazione delle attività che abbiamo predisposto per il 2026. La prevenzione rappresenta un valore fondamentale e, nel corso dell’anno, organizzeremo ulteriori iniziative dedicate alla salute dei nostri soci e della comunità».

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell’Associazione “Noi per la Salute – Tina Anselmi”, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra realtà associative impegnate nella promozione della prevenzione sanitaria, evidenziando come iniziative di questo tipo contribuiscano concretamente alla tutela della salute dei cittadini nisseni.

Al termine dello screening, i partecipanti hanno espresso vivo apprezzamento per la professionalità del dott. Luigi Scarnato, che ha eseguito le visite con competenza e attenzione, fornendo a ciascun paziente informazioni puntuali e referti dettagliati sugli eventuali quadri clinici riscontrati. Una giornata che conferma come la prevenzione rappresenti uno strumento essenziale per la salvaguardia della salute e della qualità della vita.