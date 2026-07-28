Caltanissetta. Continuità dell’assistenza pediatrica nel Distretto di Mussomeli

CALTANISSETTA. A seguito delle dimissioni di un medico pediatra nel Distretto di Mussomeli, effettive dal 27 luglio 2026, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ha attivato immediate procedure normative e operative d’urgenza. L’obiettivo è contrastare la carenza di personale e garantire la tempestiva continuità delle cure ai minori del territorio.

​Nell’ottica della massima trasparenza istituzionale, si ricostruiscono di seguito i passaggi chiave che hanno permesso di assicurare il servizio assistenziale:

L’ASP di Caltanissetta ha interpellato via PEC tutti i pediatri iscritti nella graduatoria aziendale 2026 per un incarico provvisorio. Le uniche due disponibilità iniziali sono state però successivamente ritirate dai candidati il 17 luglio c.a..

Il 20 luglio la ricerca è stata allora estesa a livello regionale, ma nessun professionista ha manifestato disponibilità per l’ambito territoriale in oggetto.

Preso atto dell’esito negativo, il Comitato di Pediatria Aziendale ha deliberato il 21 luglio c.a. l’emanazione di un Avviso straordinario urgente rivolto a tutti i medici specialisti in Pediatria.

A seguito di tale Avviso, un medico pediatra ha accettato formalmente l’incarico il 23 luglio c.a.. Il Professionista si è avvalso delle prerogative contrattuali previste dall’Accordo Collettivo Nazionale (Art. 34 dell’ACN vigente), nominando un sostituto per soli 6 (sei giorni).

​Grazie a questo tempestivo intervento, i cui atti sono pubblicati nell’Albo pretorio per la trasparenza aziendale, l’Azienda ha provveduto a conferire l’incarico al Pediatra e la sostituzione, per questi pochi giorni, è stata prontamente affidata dallo stesso Pediatra incaricato, ad un altro medico pediatra dello stesso ambito territoriale, garantendo così la continuità assistenziale alle famiglie.

​Sul piano pratico, ci teniamo a sottolineare che il Pediatra incaricato, per rassicurare le famiglie, ha tenuto a comunicare chiaramente, presso l’ambulatorio aziendale, tutte le informazioni necessarie: dalla cessazione del collega ai nuovi orari di ricevimento, fino ai contatti telefonici di riferimento, permettendo ai genitori di prenotare le visite agevolmente, riducendo al minimo i disagi per l’organizzazione familiare.

​L’ASP di Caltanissetta prosegue nel monitoraggio costante della situazione per assicurare il mantenimento dei presidi sanitari assistenziali nelle aree interne, gestendo le criticità legate alla carenza strutturale di personale medico su scala nazionale.

Il direttore generale Salvatore Ficarra ha inteso ringraziare il Sindaco di Mussomeli Gianluca Nigrelli per quanto comunicato sulla sua pagina Facebook, ovvero per aver dato evidente contezza circa la correttezza dell’operato dell’ASP di Caltanissetta in merito alle procedure seguite.