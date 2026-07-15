Audi Nuvolari conquista Goodwood tra supercar e storia

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Audi ha lasciato il segno al Goodwood Festival of Speed 2026 portando in scena il passato, il presente e il futuro della propria sportività. Il marchio dei quattro anelli ha sfruttato il celebre appuntamento britannico per mostrare in azione la nuova Audi Nuvolari, affiancandola a modelli iconici della propria storia sportiva e alla replica della leggendaria Auto Union Lucca, protagonista di una delle pagine più affascinanti del motorsport degli anni Trenta.$ La grande attrazione dello stand Audi è stata senza dubbio la Nuvolari, la prima supercar ibrida plug-in della Casa di Ingolstadt e il modello più potente e performante mai realizzato dal marchio. Durante i quattro giorni della manifestazione, la vettura ha affrontato la tradizionale Hillclimb di Goodwood, il celebre tracciato lungo poco meno di due chilometri che ogni anno richiama migliaia di appassionati e alcune delle auto più esclusive al mondo. Al volante si è alternato anche Tom Kristensen, nove volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, che ha sottolineato come la vera forza della Nuvolari risieda nell'integrazione tra i diversi sistemi tecnologici. Dalla nuova generazione della trazione integrale quattro al powertrain ibrido plug-in, passando per l'aerodinamica attiva e l'impianto frenante ispirato al motorsport, ogni componente è stato sviluppato con l'obiettivo di trasferire sulla strada il know-how maturato nelle competizioni. La supercar sarà prodotta in una serie limitata di 499 esemplari, con le prime consegne previste nel corso del 2027, rappresentando anche il debutto della nuova filosofia stilistica destinata ai futuri modelli Audi. Accanto alla Nuvolari, il marchio ha esposto alcune delle vetture più rappresentative della propria tradizione sportiva. Tra queste le storiche Frecce d'Argento Auto Union Type C e Type D, insieme ai prototipi protagonisti della 24 Ore di Le Mans e alle leggendarie vetture dei rally che hanno contribuito a costruire la reputazione del marchio nel motorsport. Grande curiosità ha suscitato anche la prima apparizione dinamica davanti al pubblico della Auto Union Lucca, replica della streamliner che nel 1935 stabilì il record mondiale di velocità su strada raggiungendo 326,975 km/h. Ricostruita da Audi Tradition e presentata nei mesi scorsi nella città toscana che le dà il nome, la vettura ha riportato in vita uno dei capitoli più significativi della storia dell'automobilismo, completando una presenza che ha saputo unire innovazione tecnologica e patrimonio storico in perfetto stile Audi.

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