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Arriva la nuova hit dell’estate 2026, “Sabbia e Sale” del cantautore siciliano Davide Vinciprova

Redazione 1

Arriva la nuova hit dell’estate 2026, “Sabbia e Sale” del cantautore siciliano Davide Vinciprova

Sab, 11/07/2026 - 09:09

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È disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme digitali il nuovo singolo “Sabbia e Sale” del cantautore Davide Vinciprova. Il brano è ascoltabile su Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e sugli altri servizi di streaming musicale.

Con sonorità pop contemporanee e atmosfere estive, “Sabbia e Sale” racconta emozioni, ricordi e immagini legate al mare, trasformando il viaggio estivo in una narrazione musicale fatta di leggerezza, sentimento e libertà. Il singolo punta su una melodia immediata e un ritornello coinvolgente, elementi che ne caratterizzano l’identità artistica.

L’uscita rappresenta un nuovo capitolo del percorso musicale di Davide Vinciprova, che prosegue il proprio progetto artistico con un brano pensato per il grande pubblico e destinato ad accompagnare l’estate 2026.

Il singolo è disponibile in streaming e download sulle principali piattaforme digitali a livello internazionale.

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