Alessandro Silverio riconfermato Addetto Stampa della Nissa

La comunicazione biancoscudata riparte da una figura che conosce profondamente l’ambiente, i valori e l’identità del club. Alessandro Silverio sarà infatti ancora una volta il punto di riferimento dell’area comunicazione per la stagione sportiva 2026/27, confermando il proprio ruolo all’interno dell’organigramma societario.

Professionista stimato e apprezzato per competenza, passione e dedizione, Silverio continuerà a guidare le attività legate all’ufficio stampa, ai rapporti con i media e la stampa locale e nazionale. La sua conferma alla NISSA F.C. rappresenta un importante segnale di continuità per la società, che punta a consolidare ulteriormente il rapporto con il pubblico biancoscudato attraverso una comunicazione moderna, dinamica e sempre più orientata all’innovazione. Un lavoro costante, svolto quotidianamente dietro le quinte, che contribuisce a raccontare la vita del club dentro e fuori dal campo, valorizzando ogni iniziativa e ogni protagonista della stagione.

Per Silverio si tratta dell’ennesima grande sfida da affrontare con entusiasmo e senso di appartenenza, qualità che ne hanno contraddistinto il percorso professionale e umano all’interno dell’ambiente biancoscudato. Con la stagione 2026/27 ormai alle porte, la società rinnova quindi la propria fiducia ad Alessandro Silverio, certa che la sua esperienza e la sua professionalità continueranno a rappresentare un valore aggiunto nel percorso di crescita del club. Una riconferma al timone della comunicazione che profuma di continuità, competenza e ambizione, nel segno dei colori biancoscudati.