Università, classifica QS 2027: UniPa consolida la sua posizione nei ranking internazionali

PALERMO (ITALPRESS) – Continua l’ascesa dell’Università di Palermo nei ranking internazionali. Nell’ultima edizione del QS World University Rankings 2027, appena pubblicata e basata prevalentemente su dati riferiti al 2025 e all’anno accademico 2024/2025, UniPa migliora di circa venti posizioni rispetto allo scorso anno, attestandosi all’821° posto su oltre 8.800 università valutate a livello mondiale, circa 300 in più rispetto all’edizione precedente.

Il risultato conferma e rafforza il percorso di crescita intrapreso dall’Ateneo negli ultimi quattro anni: dal 2023 a oggi, infatti, l’Università di Palermo ha scalato quasi 250 posizioni, consolidando la propria presenza nel panorama accademico internazionale. Tra gli indicatori che registrano i progressi più significativi spicca la reputazione accademica, il cui punteggio passa da 17,8 a 20,8.

Grazie a questo risultato, UniPa raggiunge il 580° posto nel mondo. In crescita anche la reputation sul mercato del lavoro, che sale da 4,8 a 7,5 punti, e l’indicatore relativo agli esiti occupazionali dei laureati, che passa da 6,4 a 6,6. Miglioramenti anche sul fronte dell’internazionalizzazione.

La quota di studenti internazionali aumenta infatti da 3,8 a 4,2 punti. Un dato destinato a migliorare ulteriormente nella prossima edizione del ranking, alla luce del notevole incremento – superiore al 40% – degli studenti stranieri registrato nell’anno accademico 2025/2026. Continua inoltre a rafforzarsi la dimensione internazionale della ricerca. Nell’indicatore relativo alla partecipazione a network di ricerca internazionali, il punteggio di UniPa cresce da 84 a 86,4, collocando l’Ateneo al 241° posto nel mondo e all’ottavo in Italia.

L’Università di Palermo figura inoltre tra le prime 500 università al mondo per citazioni scientifiche per docente, occupando il 457° posto nella graduatoria globale. Più equilibrato, rispetto al passato, anche il rapporto tra docenti e studenti, che passa da 7,1 a 6,9. Un dato particolarmente significativo se si tiene conto della crescita rilevante delle immatricolazioni registrata negli ultimi anni.

“È importante – commenta il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri – aver consolidato il significativo avanzamento registrato nei ranking internazionali negli ultimi anni. Il nostro Ateneo continua a conseguire risultati rilevanti soprattutto nelle dimensioni dell’internazionalizzazione e dell’occupabilità dei laureati, ambiti nei quali esistono ancora ulteriori margini di crescita. Alla luce dei dati già disponibili per l’anno accademico 2025/2026, guardiamo con fiducia al futuro e siamo convinti che questo trend positivo proseguirà, a dimostrazione di una rinnovata attrattività attestata sempre più da indicatori oggettivi”.

-Foto ufficio stampa Unipa-

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